Многие трезво оценивают мощь нашей страны

Ежедневное обострение ситуации в мировом пространстве вызывает серьезные опасения у экспертов из многих стран. Так, в Британии началась паника на фоне решения России провести крупномасштабные ядерные учения.



Авторитетное западное издание Daily Mail отмечает, что эти боевые маневры являются явным сигналом, направленным коллективному Западу. Журналисты напомнили, что учения развернуты в период глубочайшего кризиса отношений между Российской Федерацией и Североатлантическим военным блоком. На данный момент Восток и Запад погрязли в непримиримых противоречиях.

Отдельное внимание эксперты обратили на участие в учениях подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Отмечается, что снаряды этих систем могут развивать колоссальную скорость и способны пролетать 12 тысяч километров. Это значит, что ракеты обладают всеми характеристиками, необходимыми для нанесения ударов по Европе и США.

"Один удар "Ярса" может поразить шесть различных целей, причем каждый взрыв будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму", – подчеркнули аналитики.

К слову, ранее в Соединенные Штатах Америки пришли в ужас из-за возмездия Российской Федерации за вероломный удар по пляжу на Крымском полуострове.