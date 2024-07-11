Мир постепенно отворачивается от Америки

Соединенные Штаты явно демонстрируют нежелание допускать даже мысль о том, чтобы лишиться гегемонии. Американцы готовы на все для сохранения власти в своих руках. Однако другим странам давно надоело жить под железной пятой США. Недавняя ключевая встреча в России показала Вашингтону, что его власть заметно пошатнулась. Это обстоятельство привело американских экспертов в панику.



Речь идет о состоявшихся в прошлом месяце переговорах руководителей главных внешнеполитических ведомств государств-участников БРИКС и партнеров организации. Известный американский обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek подчеркнул, что подобного рода мероприятия явно демонстрируют рост недовольства политикой вашингтонской администрации в мировом пространстве.

Западный эксперт посетовал, что в прессе обошли вниманием "ключевое мероприятие", в ходе которого руководители МИД стран-участниц БРИКС провели переговоры с порядка двадцатью государствами Глобального Юга.

"Эта встреча показала, что политика Вашингтона вызывает отторжение у все большего количества государств", – поделился своими переживаниями зарубежный эксперт.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки указали на серьезный промах НАТО, который сыграет на руку России.