Newsweek назвала встречу БРИКС в июне сигналом о недовольстве политикой США

В США забились в панике из-за ключевой встречи в России
Фото: www.unsplash.com
Мир постепенно отворачивается от Америки

Соединенные Штаты явно демонстрируют нежелание допускать даже мысль о том, чтобы лишиться гегемонии. Американцы готовы на все для сохранения власти в своих руках. Однако другим странам давно надоело жить под железной пятой США. Недавняя ключевая встреча в России показала Вашингтону, что его власть заметно пошатнулась. Это обстоятельство привело американских экспертов в панику.

Речь идет о состоявшихся в прошлом месяце переговорах руководителей главных внешнеполитических ведомств государств-участников БРИКС и партнеров организации. Известный американский обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek подчеркнул, что подобного рода мероприятия явно демонстрируют рост недовольства политикой вашингтонской администрации в мировом пространстве.

Западный эксперт посетовал, что в прессе обошли вниманием "ключевое мероприятие", в ходе которого руководители МИД стран-участниц БРИКС провели переговоры с порядка двадцатью государствами Глобального Юга.

"Эта встреча показала, что политика Вашингтона вызывает отторжение у все большего количества государств", – поделился своими переживаниями зарубежный эксперт.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки указали на серьезный промах НАТО, который сыграет на руку России.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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