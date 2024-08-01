В Америке по-разному относятся к знаковым событиям

Претендент на высокое кресло американского лидера Роберт Кеннеди-младший выступил с громким заявлением о нашей стране. Он припомнил давнишний разговор своего дяди, бывшего руководителя Соединенных Штатов Джона Кеннеди с советским лидером Никитой Хрущевым.



Как известно, американцы – большие любители переписывать историю. Благодаря их стараниям в некоторых странах всерьез верят в то, что победу во Второй Мировой войне одержал не Советский Союз, а исключительно Соединенные Штаты Америки.

Кеннеди-младший решил затронуть эту важную историческую тему. В разрез со многими маститыми американскими политиками он заявил, что Гитлера разгромил именно СССР. Претендент на пост главы США рассказал о разговоре между его именитым родственником и Хрущевым.

"Хрущев прочел моему дяде лекцию об американском империализме и о том, что это русские, а не Соединенные Штаты одержали победу в войне против нацистов. И это правда. Русские могли пройти через любые трудности, они ничего не боялись", – поделился своим мнением американский политик.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление на фоне тотального уничтожения американского оружия на Украине. Американцы в ужасе от происходящего – Запад был уверен, что руками марионеточного киевского режима сможет серьезно насолить России.