Существующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием - NI

Спецы удивлены положением дел

Лазерные системы, созданные в Соединенных Штатах Америки к настоящему моменту, не способны эффективно справляться с гиперзвуковыми ракетами. Учитывая опасность этого оружия и его тотальную разрушительность, национальная безопасность Америки оказалась под серьезной угрозой. О таком тревожном положении дел трубят аналитики авторитетного американского издания National Interest.



Эксперты пояснили: для того чтобы справляться с задачами по защите страны, мощность лазера должна быть не меньше 1000 киловатт. Однако о достижении такого показателя не идет и речи. На сегодняшний день самые мощные существующие системы в три раза слабее, чем нужно, что говорит о катастрофическом провале в данной сфере.

"Военные в шоке. <...> Несмотря на различные достижения, существующие лазерные комплексы пока не способны стать надежным оружием против гиперзвуковых ракет", – с тревогой подчеркнули эксперты.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад зампомощника руководителя главного оборонного ведомства США Джон Хилл констатировал, что у страны нет эффективной защиты против гиперзвуковых ракет, что является серьезной угрозой национальной безопасности.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление после тотальной ликвидации американского оружия на территории украинского государства.