Слова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ

Наглое заявление США о России и Армении получило жесткий ответ
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон снова сует нос не в свое дело

Представители американских властей практически напрямую заявляют о планах, если не разорвать полностью, то серьезно ухудшить отношения между нашей страной и Арменией. Недавно в Вашингтоне объявили, что Ереван якобы хочет отвернуться от Москвы и уверено идет по этому пути. На наглые высказывания из США уже отреагировали в Москве.

Ситуацию прокомментировала официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что мечтам американцев не суждено сбыться. Она напомнила, что связи между Россией и Арменией формировались годами и сумеют выдержать любые испытания.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прямо объявил, что вашингтонская администрация активно следит за ситуацией в Армении и создает все условия для того, чтобы армянский народ отдалялся от России.

"Это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга", – так на признания представителя Вашингтона отреагировала российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что эти слова абсолютно голословны, и американские власти подобными заявлениями просто пытаются создать в обществе желаемую "реальность", которая на самом деле не имеет ничего общего с существующим положением дел.

К слову, ранее стало известно о подлом ударе Армении в спину России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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