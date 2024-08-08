Слова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ

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Представители американских властей практически напрямую заявляют о планах, если не разорвать полностью, то серьезно ухудшить отношения между нашей страной и Арменией. Недавно в Вашингтоне объявили, что Ереван якобы хочет отвернуться от Москвы и уверено идет по этому пути. На наглые высказывания из США уже отреагировали в Москве.
Ситуацию прокомментировала официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что мечтам американцев не суждено сбыться. Она напомнила, что связи между Россией и Арменией формировались годами и сумеют выдержать любые испытания.
Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прямо объявил, что вашингтонская администрация активно следит за ситуацией в Армении и создает все условия для того, чтобы армянский народ отдалялся от России.
"Это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга", – так на признания представителя Вашингтона отреагировала российский дипломат.
Захарова подчеркнула, что эти слова абсолютно голословны, и американские власти подобными заявлениями просто пытаются создать в обществе желаемую "реальность", которая на самом деле не имеет ничего общего с существующим положением дел.
К слову, ранее стало известно о подлом ударе Армении в спину России.
Неприятный феномен стал достаточно распространенным