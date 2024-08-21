В Армении партия русофобов забросала помидорами посольство Белоруссии

Инцидент произошел в столичном городе

В Ереване члены партии, которая отличается антироссийскими взглядами, устроили акцию протеста у здания посольства Белоруссии, забросав его яйцами и помидорами. Причиной стало недовольство недавними заявлениями белорусского лидера Александра Лукашенко. Глава партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян, комментируя инцидент, заявил, что его соратники требуют от армянской администрации немедленного разрыва дипотношений с Минском.



"Мы требуем, чтобы Армения порвала дипотношения с Белоруссией, а посла этой страны объявила нежелательной персоной", – с такими требованиями выступил воинственно настроенный русофоб.

По его словам, такие действия являются ответом на политику Минска, которая, по мнению партии, противоречит интересам Армении и нарушает ее суверенитет. Ранее Батька отметил, что армянское государство не представляет ценности для западных стран, так что скоро заокеанские спонсоры о нем совсем забудут. Эти слова взбесили агрессивных политиков.

Белорусское посольство не стало препятствовать проведению акции, однако ожидается, что инцидент будет обсуждаться на уровне внешнеполитических ведомств обеих стран.

К слову, ранее была названа страна-изгой в Евросоюзе, государство хотят наказать за лояльность к россиянам.