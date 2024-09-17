Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва со вступлением в должность

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва со вступлением в должность
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Новый состав столичного парламента получил беспрецедентную поддержку избирателей

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с депутатами Московской городской Думы нового созыва. Он пожелал парламентариям успешной и плодотворной работы и напомнил об ответственности перед избирателями.

Выборы МГД состоялись 8 сентября. В голосовании приняли участие 3,16 миллиона москвичей, что составляет 40,4% избирателей. 

"Для Москвы это очень много – почти в два раза больше, чем в 2019 году. Около полутора миллионов москвичей пришли на выборы депутатов впервые",

– отметил мэр.

По итогам голосования 38 мандатов (84%) получила партия "Единая Россия". В команду мэра вошли как депутаты прошлых созывов, так и новые политики, впервые заявившие о себе. 

"Вместе с огромным кредитом доверия на нас теперь ложится и огромная ответственность за будущее города и благополучие москвичей",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Он напомнил, что депутаты ведут работу с гражданами, представляют их интересы и помогают решить множество повседневных проблем. МГД назначает мировых судей, которые разбирают значительную часть гражданских, административных и уголовных дел. Столичный парламент ежегодно принимает порядка 40 различных законов, из которых важнейшим является городской бюджет. К рассмотрению проекта бюджета на предстоящие 2025-27 г.г. депутатам предстоит приступить уже через несколько недель. А первое заседание Мосгордумы восьмого созыва состоится уже в среду 18 сентября.

Ранее экс-депутат МГД, директор Музея современной истории Ирина Великанова рассказала о работе парламентариев.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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