Человечество столкнулось с большой угрозой

Атака израильской армии на Ливан стала одной из жутких страниц в истории человечества. На происходящее обратил внимание известный российский сенатор Алексей Пушков. Он с тревогой призвал задуматься о последствиях применения подобного нового страшного оружия.



Политик подчеркнул, что массовые взрывы гаджетов в этой арабской стране являются первой пробой изощренного способа уничтожения людей. Это новый этап в безжалостной войне против человечества, где применяются технологии индивидуально-массового поражения, основанные на повсеместном использовании электронных устройств. Сенатор особо подчеркнул, что эта угроза может оказаться более опасной, чем вирусные атаки, которые уже показали свою разрушительную силу в недавнем прошлом.

Использование устройств массового потребления, таких как телефоны, планшеты и компьютеры, может стать новой стратегией в глобальной борьбе за контроль и уничтожение. Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни людей, и массовые атаки на такие устройства представляют собой серьезную угрозу для безопасности.

"После вирусов – новое слово в безжалостной войне против человека", – заметил политик.

Защита от таких угроз должна стать приоритетом для международного сообщества, ведь взрывы гаджетов могут привести к масштабным жертвам и дестабилизации общества в целом.

К слову, ранее происходящее в Ливане уже назвали началом третьей масштабной ливанской войны.