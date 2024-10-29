Пентагон принес извинения за разрушение поселения на Аляске

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Высокопоставленные вояки США официально принесли извинения за обстрел и поджог поселения Ангун, расположенного в юго-восточной части Аляски – событие, произошедшее 142 года назад. Этот жест стал важным шагом к признанию исторической несправедливости, совершенной по отношению к коренному населению тлинкитов, проживавшему в этой деревеньке. Трагическое событие произошло 26 октября 1882 года, когда агрессивные морпехи высадились там и напали на местных.
Американские вояки подожгли дома, уничтожили плавсредства и запасы продовольствия, оставив жителей деревни без пищи и крова. Эти действия привели к тяжелым последствиям: люди остались без пропитания и средств к существованию, что вызвало массовый голод. Местные жители, особенно старики, оказавшиеся в отчаянных условиях, были вынуждены идти на самоубийства, чтобы оставшаяся еда досталась молодым.
На мероприятии, посвященном годовщине этих событий, контр-адмирал ВМС США Марк Сукато выразил сожаление о произошедшем и признал вину за страдания, причиненные коренному населению. Военный подчеркнул, что эти извинения "давно назрели", и что это шаг к восстановлению исторической справедливости. Разумеется, признание со стороны Пентагона несет символическое значение, хотя и не может изменить произошедшее.
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