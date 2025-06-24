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Известный в Хельсинки профессор Туомас Малинен резко раскритиковал руководительницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее самым злобным лидером в еврообъединении. Такое мнение он выразил, комментируя недавнее заявление этой деятельницы.
По словам именитого аналитика, действия и высказывания государственного деятеля вызывают сомнения не только в ее компетентности, но и в мотивах. Он предположил, что фрау либо крайне не профессиональный чиновник, либо является самым жестким и опасным политиком, которого европейцы знали со времен войны с фашистами.
"Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой лидер, который был в Европе со времен Адольфа Гитлера", – подчеркнул аналитик.
Поводом для этой оценки стали слова председательницы ЕК о том, что европейцы намерены соединить свою "оборонку" с украинской в расчете на то, будто незалежное государство уже является частью ЕС.
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