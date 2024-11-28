"Зима в Москве": какие мероприятия можно посетить 1 декабря

"Зима в Москве": какие мероприятия можно посетить 1 декабря
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
В столице пройдет флешмоб по зажжению новогодних елок и торжественно откроются катки

С наступлением календарной зимы в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве". Он объединит все традиционные и новые зимние развлечения и продлится с 1 декабря до 28 февраля. Расскажем о том, как какие мероприятия подготовила столица, чтобы отпраздновать первый день зимы.

На Тверской площади в воскресенье, 1 декабря, откроется фестиваль "Московское чаепитие". С 13:00 до 17:00 здесь пройдут театрализованные представления. Сказочник расскажет о традиции московского чаепития, оживляя предметы. Зрители узнают интересные факты о чае и согреют воду с помощью танцев.

Желающие смогут продегустировать особый новогодний купаж "Чай Москва" из самовара. А вечером здесь начнется "Народное караоке". Зрители не только услышат знакомые новогодние песни, но смогут исполнить их вместе с артистами.

На площадке также будут работать домики добра "Москва помогает", куда можно принести новогодние поздравления и подарки для участников специальной военной операции и детей, проживающих в прифронтовой зоне.

Официальный старт зимнему сезону будет дан в Парке Горького. С 18:00 посетителей на катке ждут аниматоры, а маленьких гостей праздника – ростовые куклы-мультперсонажи. Торжественную программу на катке в 18:35 откроет ледовое шоу Ильи Авербуха.

Парк "Сокольники" подарит предновогоднее настроение с помощью церемонии зажжения елок. Мероприятие, ведущими которого станут Дед Мороз и Снегурочка, пройдет с 18:00 до 19:00 на Фонтанной площади.

Флешмоб по зажжению новогодних елок поддержат Сад им. Баумана – там каждый гость сможет повесить на елку игрушку и загадать самое заветное желание, и Сад "Эрмитаж" – там с 18:00 начнется иммерсивная программа с актерами и костюмированными персонажами самой новогодней истории про Щелкунчика.

В музее-заповеднике "Царицыно" 1 декабря с 14:00 до 18:00 можно будет бесплатно покататься на коньках и посмотреть театрализованную программу. А в "Лужниках" начнется Зимний спортивный фестиваль.

Полную информацию мероприятиях на 1 декабря и другие дни можно узнать в специальном разделе портала mos.ru.

Проект "Зима в Москве" – главное событие предстоящего сезона, объединившее крупнейшие зимние фестивали столицы: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Город света", "Снег и лед в Москве" и другие. Для москвичей и гостей столицы будет доступен огромный выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Всего будет открыто свыше 1900 локаций для массовых мероприятий. 

Источник: Зима в Москве ✓ Надежный источник
По теме

Киев выдвинул Москве новые условия по переговорам

Украинцы смягчили позиции после выборов в США

Украина и Южная Корея сговорились против России

Страны усилили взаимодействие на фоне новых проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей