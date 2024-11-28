В столице пройдет флешмоб по зажжению новогодних елок и торжественно откроются катки

С наступлением календарной зимы в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве". Он объединит все традиционные и новые зимние развлечения и продлится с 1 декабря до 28 февраля. Расскажем о том, как какие мероприятия подготовила столица, чтобы отпраздновать первый день зимы.

На Тверской площади в воскресенье, 1 декабря, откроется фестиваль "Московское чаепитие". С 13:00 до 17:00 здесь пройдут театрализованные представления. Сказочник расскажет о традиции московского чаепития, оживляя предметы. Зрители узнают интересные факты о чае и согреют воду с помощью танцев.

Желающие смогут продегустировать особый новогодний купаж "Чай Москва" из самовара. А вечером здесь начнется "Народное караоке". Зрители не только услышат знакомые новогодние песни, но смогут исполнить их вместе с артистами.

На площадке также будут работать домики добра "Москва помогает", куда можно принести новогодние поздравления и подарки для участников специальной военной операции и детей, проживающих в прифронтовой зоне.

Официальный старт зимнему сезону будет дан в Парке Горького. С 18:00 посетителей на катке ждут аниматоры, а маленьких гостей праздника – ростовые куклы-мультперсонажи. Торжественную программу на катке в 18:35 откроет ледовое шоу Ильи Авербуха.

Парк "Сокольники" подарит предновогоднее настроение с помощью церемонии зажжения елок. Мероприятие, ведущими которого станут Дед Мороз и Снегурочка, пройдет с 18:00 до 19:00 на Фонтанной площади.

Флешмоб по зажжению новогодних елок поддержат Сад им. Баумана – там каждый гость сможет повесить на елку игрушку и загадать самое заветное желание, и Сад "Эрмитаж" – там с 18:00 начнется иммерсивная программа с актерами и костюмированными персонажами самой новогодней истории про Щелкунчика.

В музее-заповеднике "Царицыно" 1 декабря с 14:00 до 18:00 можно будет бесплатно покататься на коньках и посмотреть театрализованную программу. А в "Лужниках" начнется Зимний спортивный фестиваль.

Полную информацию мероприятиях на 1 декабря и другие дни можно узнать в специальном разделе портала mos.ru.

Проект "Зима в Москве" – главное событие предстоящего сезона, объединившее крупнейшие зимние фестивали столицы: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Город света", "Снег и лед в Москве" и другие. Для москвичей и гостей столицы будет доступен огромный выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Всего будет открыто свыше 1900 локаций для массовых мероприятий.