Солянка из остатков застолья: идеальный рецепт супа

Если некуда деть оставшиеся после приема гостей мясную нарезку и маринованные огурцы, рецепт для вас

Скоро Новый год и длинная череда праздников с богатыми застольями и кучей вкусностей. На любом столе в праздник обычно стоят тарелки с мясной нарезкой: колбаса, копчености, мясо, шпик и прочие деликатесы. Иногда это остается после застолья. Один из вариантов вкусной "утилизации" несъеденных вкусностей – солянка.

Рецепт весьма приблизительный, ингредиенты зависят от того, что осталось после вашего приема гостей. Как и количество продуктов на порцию. Готовить можно на бульоне или воде, вкус блюда от этого не ухудшится.

Итак, берете все виды колбасы, бекона, сосисок, ветчины и прочих мясных деликатесов. Понадобятся еще маринованные огурцы, душистый перец, подсолнечное масло, томат-паста, оливки (зеленые или черные, на вкус), луковица, зелень, лимон и зерновая горчица. Не спешите сливать рассол из-под огурцов, он понадобится.

Нарежьте на мелкие кубики все мясные ингредиенты, которые пойдут в суп. Бекон лучше резать на полоски, чтобы при обжарке жир вытопился. Сначала обжариваете бекон на сухой антипригарной сковороде. При появлении золотистой корочки высыпаете туда нарезанный лук. Чуть обжарив его на мясном жире, высыпаете туда нарезанную мясную смесь и тоже обжариваете.

Дальше добавляете огурцы. Когда вся смесь хорошо обжарена, добавьте томат-пасту и рассол, убавьте газ и на медленном огне потушите 10-15 минут. Переложите в кастрюлю, влейте бульон или кипяток, посолите. Когда суп чуть покипит, добавляйте оливки, горошины черного душистого перца и лавровый лист. Закипевшую солянку поварите минут 15-20. В тарелки при подаче добавляется лимон.

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