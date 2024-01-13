Варите рис с этим ингредиентом и он будет рассыпчатым и мягким

Все гениальное просто

Представить себе современную кухню без риса невозможно. Он входит в массу блюд и давно вошел в список обязательных продуктов на любой кухне. Помимо вкуса, в нем есть еще и немало пользы – например, железо, йод и витамины. Однако приготовить рассыпчатый рис – искусство, доступное немногим. Но теперь секретный ингредиент, помогающий приготовить не клейкую массу, доступен всем.

Традиционные способы снизить вязкость рисовой массы доступны всем: как минимум, его надо тщательно промыть, и лучше не один раз. Однако у разных сортов этой крупы свои способы приготовления, и не все хозяйки соблюдают технологию приготовления. Рис очень легко испортить, и в результате у многих на выходе вместо аппетитно пахнущей рассыпчатой массы в кастрюле оказывается размазня. Но кулинарной неудачи можно избежать, если знать про этот простой ингредиент.

Нет, это не дорогущая приправа, доступная лишь в нескольких странах. И не суперсложная схема рецепта. Это... молоко. Да-да, обычное коровье молоко. Правда, есть один нюанс: молоко должно быть ледяным, с теплым такой фокус не сработает. Всего две столовые ложки на кастрюлю – и в тарелке больше не окажется вязкой размазни.

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