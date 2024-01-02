Этот рецепт восстановит даже самые "убитые" волосы

Этот рецепт восстановит даже самые "убитые" волосы
Фото: unsplash.com
Секретное домашнее обертывание приведет в порядок голову

Здоровье волос иногда может пошатнуться из-за окраски, укладки, солнечных лучей или тепловых процедур. Особенно зимой, когда организму не хватает витаминов, а не все головные уборы могут прикрыть шевелюру полностью, густые и блестящие локоны могут выглядеть слабыми и ломкими. Но есть рецепт домашнего медового обертывания, которое восстановит здоровье шевелюры не хуже дорогостоящих и сложных процедур в салонах красоты.

Не всегда и не у всех есть возможность оставить энную сумму денег в салоне красоты на профессиональные методики. Однако домашнее восстановление волос, доступное и вполне эффективное, вернет жизнь волосам без похода в дорогие салоны.

"Реанимация для волос" готовится просто и элементарно: загляните в аптеку и ближайший супермаркет, чтобы купить оливковое масло, мед и розмариновое масло. Смешайте полстакана меда и столько же оливкового масла.

Для склонных к жирности волос масла влейте всего две столовые ложки. Добавьте в смесь четыре капли розмаринового масла и смешайте. Полученную кашицу нанесите на волосы по всей длине и кожу головы. Покройте голову непромокаемой шапочкой, затем намоченным в горячей воде и отжатым полотенцем, а сверху – сухим.

Через полчаса смойте состав шампунем, и уже при первом применении увидите потрясающий результат – блестящие, сильные, гладкие и здоровые волосы. При регулярном применении вы забудете о сухости и ломкости шевелюры навсегда.

Ранее мы рассказывали о народном способе быстро привести в порядок грязные волосы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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