Козьи фекалии и сожженные волосы: Дана Борисова в центре крутого скандала

Козьи фекалии и сожженные волосы: Дана Борисова в центре крутого скандала
Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Телеведущая разгромила провинциального стилиста и жестко прошлась по качеству его услуг

Телеведущая Дана Борисова вновь в центре нашумевшей истории – на сей раз с козьими фекалиями. Конфликт произошел со стилистом Александром Даниловым, которого звезда "Армейского магазина" обвинила в услугах низкого качества. Когда на саму Дану накинулись с обвинениями в хайпе на чужой репутации, знаменитость разозлилась и ответила.

Оказалось, что провинциальный мастер причесок выдумал некий уникальный метод лечения больных или сожженных волос... с помощью козьих фекалий. Стилист клялся, что природный состав способен вылечить секущиеся кончики, увеличить густоту шевелюры и отрастить косу до пояса.

Узнав об изобретении Данилова, Дана Борисова написала в соцсетях жесткий пост, где рассказала, как изобретатель "козьекакашечного" лечения сжег волосы ей и ее дочери Полине, так что обращаться к его услугам – плохая идея, ибо они опасны для красоты. Разразился скандал с массой взаимных претензий. Как сообщает "Пятый канал", Борисова рассказала, что Данилов вышел за рамки, стараясь устроить хайп, однако она пока не настроена на длительные разборки.


"Все это просто дешевый пиар, я этого даже комментировать не собираюсь", – заметила она.

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала, что Данилов угрожал ее матери прилюдными разборками на федеральном канале.

Ранее мы писали, что Дана Борисова, сделавшая в молодости девять абортов от женатых любовников, ни о чем не жалеет.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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