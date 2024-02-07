Торт из подручных ингредиентов и без духовки: съедят в один момент

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Этот торт придумался случайно: как водится, в холодильнике осталось по несколько штук разных фруктов, а есть их в натуральном виде уже никто не хотел. Его плюс в том, что вы можете взять любые фрукты или ягоды (
в моем случае это были киви и бананы). И получится так же вкусно. А главное – отличный десерт на лето, когда жарко, или на случай, когда не хочется возиться с духовкой. Делимя пошаговым рецептом.
2. Бананы тоже нарезать пластинками, а затем покрошить кусочками.
3. Вылить в миску сметану, туда же сахар, размешать до растворения сахара.
4. Высыпать в миску крекеры (мелкие или, если в наличии только крупные, поломать на кусочки), добавить нарезанные бананы.
5. Перемешать.
6. Миску намочить и застелить пищевой пленкой.
7. На дне выложить кружочки киви.
8. Поверх аккуратно, частями разложить приготовленную смесь крекера со сметаной, распределяя ее по миске и немного утрамбовывая.
9. Накрываем все получившееся пищевой пленкой и убираем в холодильник на три часа (но лучше на целую ночь).
10. Утром достать, снять пленку.
11. Накрыть большой тарелкой и перевернуть. Снять миску и пленку. Торт готов. Он безусловно понравится домочадцам или гостям тонким вкусом и прохладной свежестью. Приятного аппетита!
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