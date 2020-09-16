Официально она два раза состояла в браке

Наташа Королева, оказавшаяся в центре очередного скандала из-за неверности Сергея Глушко, была замужем дважды. При этом серьезных романов с другими мужчинами у исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" не было. О своей личной жизни откровенно рассказывала сама певица.

Игорь Николаев и Наташа Королева познакомились в 1989 г. – тогда 16-летняя артистка приехала к нему на прослушивание. Музыканты стали работать вместе, а спустя три года поженились. "Желтые тюльпаны", написанные Николаевым специально для на тот момент еще будущей жены, принесли певице настоящую славу в том числе и за пределами СССР.

Далее были еще несколько успешных проектов: "Дельфин и русалка", "Маленькая страна" и многие другие. Однако после девяти лет брака и совместной работы Николаев и Королева разошлись.

Приблизительно в то же время певица знакомится с Сергеем Глушко, который выступал под псевдонимом Тарзан. В 2002 г. у артистов появился сын Архип, который сейчас тоже увлекся музыкой. А спустя год Королева с возлюбленным сыграли свадьбу.

Позже исполнительница "Маленькой страны" признавалась, что ни с кем кроме ее двух мужей – Николаева и Глушко – она не встречалась. При этом близкие отношения с другими мужчинами у нее не складывались: дальше ухаживаний общение никогда не заходило.

"У меня в жизни было только два мужчины",

– делилась Королева откровениями о личном в Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Еще недавно пара Наташи Королевой и Тарзана считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако и этот брак дал трещину. Об отношениях с женой Глушко пошутил в эфире "Вечернего Урганта", и в его словах поклонники разглядели намек на развод с певицей, передает "7 дней".

Однако лишь два месяца назад Королева опровергла эти слухи: у них с мужем все хорошо, говорила она.

Скандал разразился неделю назад: артистка обратилась в полицию из-за пропажи драгоценностей.

Оказывается, в отсутствие супруги Тарзан приглашал домой подруг. Позже выяснилось, что одна из девушек – молодая любовница Тарзана, которая носит его ребенка, как писали СМИ.

Из-за многочисленных слухов и домыслов Глушко признался: он действительно изменил жене. По его словам, девушка соблазнила его, а после – шантажировала съемкой. А вот заявление о беременности знакомой Тарзан опроверг.

Пока заявлений о расторжении брака артисты не сделали. Королева на своей странице в соцсетях пишет, что настоящая любовь сможет преодолеть все преграды, а вот Тарзан все также продолжает ставить "лайки" на фотографии своей предполагаемой любовницы.