Дочь покойного певца пришла к Лере Кудрявцевой

Наследница Евгения Осина Агния появилась в шоу "Звезды сошлись". На съемки она пришла с семимесячной дочкой Ксюшей.



Малышка растрогала ведущую программы Леру Кудрявцеву. Та взяла девочку на руки и прокомментировала ее дебют на ТВ.

"Впервые на экранах внучка Евгения Осина. Такой ребеныш!"

Агния сообщила, что многие находят девочку похожей на знаменитого деда. Об отце ребенка она не распространяется. Рассказала лишь, что он – инженер. Сейчас пара вместе с малышкой живет в квартире покойного Осина. Ее она получила в наследство.

Наследница Осина чтит память отца. Она часто ездит на кладбище. Не так давно на могиле появился мраморный памятник. Агния призналась, что выложила за него полтора миллиона рублей. Но о тратах не жалеет – ее отец заслуживает такого памятника, уверена девушка.

Замуж дочь Осина вышла в июле 2020 года, в 18 лет. До последнего девушка держала в секрете предстоящую свадьбу и поразила публику, выложив кадры в белом платье.

Осин умер в ноябре 2018 года. У артиста остановилось сердце. Певец боролся с алкогольной зависимостью, но периодически срывался.