Домашний костюм позволил рассмотреть прелести актрисы

Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьевна поделилась в своем Instagram весьма интересным фото. Отвечая на вопрос одного из подписчиков, актриса выложила снимок, на котором отчетливо видно ее пышный бюст. Девушка полностью одета в домашний костюм, однако можно без труда разглядеть, что под белой кофточкой нет белья. Благодаря этому прелести актрисы предстали перед подписчиками, которые наверняка восхитились красоте Иланы Юрьевой.

В сторис актриса отвечала на вопрос про бальные танцы – подписчики спросили, хочет ли девушка вновь ими заняться. Илана Юрьева ответила, что очень хотела бы вернуться к этому занятию, но пока боится надевать танцевальные туфли и практикует йогу. Девушка также поделилась, что впереди у нее еще одна операция, во время которой ей вынут болты из ноги.

Актриса завоевала любовь подписчиков не только своей профессиональной деятельностью, но и образом жизни. Она замужем за Дмитрием Дылдиным, с которым уже 8 лет состоит в отношениях, у пары есть дочь Диана. Илана Юрьева часто делится семейными фотографиями в своем блоге.

Напомним, что девушка периодически публикует яркие и откровенные снимки. Так, недавно Юрьева побаловала подписчиков фотографией в домашней обстановке, на которой актриса укрыла обнаженные плечи белым пледом.