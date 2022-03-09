Скинувшая белье звезда "Уральских пельменей" похвасталась упругим бюстом

Скинувшая белье звезда "Уральских пельменей" похвасталась упругим бюстом
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Домашний костюм позволил рассмотреть прелести актрисы

Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьевна поделилась в своем Instagram весьма интересным фото. Отвечая на вопрос одного из подписчиков, актриса выложила снимок, на котором отчетливо видно ее пышный бюст. Девушка полностью одета в домашний костюм, однако можно без труда разглядеть, что под белой кофточкой нет белья. Благодаря этому прелести актрисы предстали перед подписчиками, которые наверняка восхитились красоте Иланы Юрьевой. 

В сторис актриса отвечала на вопрос про бальные танцы – подписчики спросили, хочет ли девушка вновь ими заняться. Илана Юрьева ответила, что очень хотела бы вернуться к этому занятию, но пока боится надевать танцевальные туфли и практикует йогу. Девушка также поделилась, что впереди у нее еще одна операция, во время которой ей вынут болты из ноги. 

Актриса завоевала любовь подписчиков не только своей профессиональной деятельностью, но и образом жизни. Она замужем за Дмитрием Дылдиным, с которым уже 8 лет состоит в отношениях, у пары есть дочь Диана. Илана Юрьева часто делится семейными фотографиями в своем блоге. 

Напомним, что девушка периодически публикует яркие и откровенные снимки. Так, недавно Юрьева побаловала подписчиков фотографией в домашней обстановке, на которой актриса укрыла обнаженные плечи белым пледом. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

"Огромная бомба": эксперт расшифровал заявление Нуланд о биолабораториях на Украине

Американская чиновница пытается замести следы незаконной деятельности Вашингтона на территории Незалежной

Решение Байдена разбило антироссийскую коалицию Запада

Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей