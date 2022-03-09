У актера практически полностью пропало зрение после инсульта

После тяжелой болезни актер Иван Краско практически полностью лишился зрения. Об этом в эфире одного из ток-шоу на Первом канале рассказала его бывшая жена Наталья Вяль. По ее словам, после инсульта Краско практически ослеп, и теперь понимает, куда идти, только по голосу.

Ранее сообщалось о госпитализации советского артиста. В тяжелом состоянии Иван Краско находился в клинике целую неделю. Родственники даже не имели возможности навестить актера в связи с коронавирусными ограничениями. На протяжении трех недель артист проходил курс реабилитации, однако, судя по всему, восстановление протекало медленно. После перенесенного инсульта Краско стал передвигаться почти на ощупь из-за резкого ухудшения зрения.

На данный момент актер находится не в больнице, а дома. Его директор рассказал, что у Ивана Ивановича хорошее настроение, однако о возвращении на сцену пока речи не идет. Советский артист еще не восстановился после болезни, а с потерей зрения играть роли станет намного сложнее.

Напомним, что первый микроинсульт актер Иван Краско перенес еще летом 2021 года. Тогда из-за нарушений кровообращения мозга артист столкнулся с проблемами в ногах – ему стало тяжело самостоятельно ходить по лестнице. По этой причине еще в октябре он начал отказываться от некоторых ролей в театре.