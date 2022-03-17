Помощница по хозяйству рассказала правду о взаимоотношениях между супругами

Домработница Градского Елена 15 лет проработала в доме покойного певца. Благодаря этому она знает довольно много подробностей из его жизни. Так, Елена рассказала об особенностях работы с наставником шоу "Голос" и о его взаимоотношениях с супругой.

Оказалось, что Градский был довольно ревнивым мужем. Периодически устраивал так называемые проверки и без предупреждения приезжал в дом, где жила его супруга Марина Коташенко с детьми. Несмотря на его подозрительность, отношения между парой были искренними. По словам домработницы, они действительно любили друг друга, и модель до последнего заботилась о певце.

Елена также рассказала и об особенностях работы Градского. Так, она назвала его довольно требовательным человеком, который контролировал все свои расходы. Домработница поделилась, что работала без отпусков, так как маэстро отказывался их оплачивать.

Кроме того, покойный композитор за 15 лет не выплатил помощнице по дому ни одной премии. При этом она отметила, что работала дома у Градского лишь по будням с 9 до 17, а на выходных законно отдыхала.

Ранее о взаимоотношениях Градского с молодой супругой рассказала сестра Градского. Наталья заявила, что супруги жили раздельно, и певец лишь изредка приезжал в загородный дом Коташенко, чтобы проведать ее с детьми.