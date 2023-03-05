Кошкина засветила бугорок между ног в мокром бикини - фото

Кошкина засветила бугорок между ног в мокром бикини - фото
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда решила порадовать поклонников откровенным снимком без одежды

Актриса Яна Кошкина, которую в 2021 году признали второй среди самых сексуальных женщин России, опубликовала на своей странице в соцсетях откроенный снимок. На нем звезда ТНТ предстала в леопардовом бикини во время купания в океане.

Знаменитость сообщила поклонникам, что задумалась об отпуске, однако напряженный график работы не позволяет полноценно вырваться куда-либо. Она заявила, что дала себе обещание раскидать съемки в мае и отправиться куда-то отдохнуть.

В качестве дополнения к публикации она приложила фотографию, сделанную во время прошлого отпуска в жарких странах. На ней Кошкина позирует, развернувшись к камере задом и выгнувши спину. Знаменитость хвастается подтянутыми ягодицами и ногами, между которыми можно разглядеть небольшой бугорок.

Фото: соцсети

Снимок произвел невероятное впечатление на ее поклонников. В комментариях они сделали артистке массу комплиментов по поводу ее внешнего вида.

"Яночка, зачем вы издеваетесь на подписчиками?", "Стала раком и задумалась об отпуске", "А я благодаря этой фотке понял, что просто хочу...", – написали люди под постом.

Некоторые, впрочем, отметили, что в последнее время Яна Кошкина сильно похудела, из-за чего ее формы стали выглядеть менее привлекательно.

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