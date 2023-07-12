Впервые за год вместе: Орбакайте воссоединилась с Пугачевой

Впервые за год вместе: Орбакайте воссоединилась с Пугачевой
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Семья решила встретиться на нейтральной территории

Авторский фестиваль Лаймы Вайкуле Laima rendezvous jūrmala пройдет на Рижском взморье с 26 по 30 июля. Помимо ненавидящих Россию звезд, как то Верка Сердючка, здесь ожидается и семья покинувшей родину жены иноагента Аллы Пугачевой.

После событий 24 февраля многие звезды оставили родные пенаты. Так Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. C тех пор домой она приезжала всего два раза – осенью 2022-го и весной 2023-го. В последний раз – на похороны модельера Валентина Юдашкина.

А ее старшая дочь Кристина Орбакайте живет сейчас с семьей в Америке. Вот и решили члены звездного семейства встретиться на "нейтральной территории" – в Латвии.

Кристина уже находится в Прибалтике и даже совершила велопрогулку вдоль моря. А ее звездная мать прилетит со дня на день. И семья – впервые в этом году – воссоединится.

В прошлом году Алла Борисовна два летних месяца провела в Латвии, где снимала шикарную виллу. Она тогда побывала и в гостях у Лаймы Вайкуле.

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