Заработал миллион долларов: как живет Александр Солодуха

Певец признался, сколько денег ему принесла песня "Здравствуй, чужая милая"

Песня "Здравствуй, чужая милая" – визитная карточка Александра Солодухи. Он записал ее в далеком 1992 году и с тех пор исполнил несчетное количество раз. О том, сколько он заработал на хите, певец рассказал "Утро.ру" на "Славянском базаре в Витебске". Именно на этом фестивале искусств, кстати, в свое время состоялась премьера этой композиции.



Когда в 1996 году у Солодухи вышел одноименный альбом, он, по словам музыканта "уплыл за границу грузовиками, не принеся ни копейки". Всего же, как признается артист, за более чем три десятилетия он заработал на ней 1 миллион долларов. "Без этой песни не обходится ни один концерт, ни один юбилей, ни одна свадьба, – признается артист. – Но за 32 года я не устал. Это же как "Течет Волга" у Зыкиной, как "Малиновка" у Тихановича".

Эта песня позволила стать Солодухе одним из самых богатых артистов Беларуси – у него есть загородный дом, почти всех детей он обеспечил жильем. "Подарил квартиру сын Антону, когда у него родилась вторая доченька – моя внучка, а Саньке подарил машину на день рождения еще одной моей внучки – Майи. Теперь он просит квартиру, но я обещал купить, когда у него родится сын и в роду появится Александр Солодуха-третий".

Стоит заметить официальная пенсия у него небольшая – около 500 белорусских рублей (15 тысяч российских), как признался певец. И еще есть небольшая доплата за звание Заслуженного артиста.