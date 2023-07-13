«Хотелось на все плюнуть»: 75-летний лидер «Сябров» задумался об уходе

Анатолий Ярмоленко признается, что всерьез подумывал о пенсии

Марлен Дитрих ушла со сцены в 72 года. Муслим Магомаев перестал выступать в 56. Алла Пугачева заявила о прекращении гастрольной деятельности в 61. А думал ли о пенсии руководитель прославленных "Сябров" Анатолий Ярмоленко? На этот вопрос музыкант ответил "Утро.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



"Когда я почувствовал, что устал, то даже выпустил песню под названием "Устал", в которой есть такие слова: "Устал от беготни и заморочек… устал в заботах утопать беспечно, забыв, что жизнь не бесконечна и судный день уже настал", – говорит музыкант. – Это было еще в 2020 году, в разгар пандемии. Мы ведь тогда сидели в изоляции, никому не нужные, без ясных перспектив, без возможности куда-то уехать. Этот период длился около полугода, происходящее раздражало. И вот тогда очень хотелось на все плюнуть".

А когда работа возобновилась, Ярмоленко передумал уходить на пенсию. "Когда есть востребованность, когда люди хотят тебя видеть, то зачем уходить?! – улыбается исполнитель. – У нас сейчас много работы, поэтому выход на покой отменяется!".

Правда, Ярмоленко иногда хочется остаться неузнанным – чтобы выйти в магазин, допустим, без фотографий и автографов. "Часто хожу в маске, но все равно люди узнают, – признается музыкант. – Но удивляются, если в обычной жизни я не "при параде", не в костюме, к которому все привыкли".