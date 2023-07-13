“Короли оказались самозванцами”: Бурляев обрадовался отъезду звезд из России

Актер и писатель уверен, что обратно их уже никто не примет

В Беларуси в 32-й раз открывается фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”. Среди гостей этого года – депутат Государственной Думы VIII созыва, актер и писатель Николай Бурляев. Кореспондент “Утро.ру” спросил его про отношение к уехавшим коллегам.



Качество эстрады в России у актера вызывает большие вопросы. “Шоу-бизнес абсолютно всем в России надоел! Одни и те же! Все мнят из себя звезд, а какие они звезды?! Они понижают духовный уровень народа. Некоторые, к счастью, отъехали. Жаль, что не многие – очистилось бы пространство еще больше!”

Напомним, после событий 24 февраля многие звезды покинули родную землю. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную.

“Уехавшие артисты не были мне коллегами – мы, как шутили в детстве, в разных футбольных командах, – заметил Бурляев. – Все те, кто был признан королями и королевами, оказались самозванцами. О таких людях хорошо сказано в Библии: “Пусть хоть до небес возрастет величие их, но как прах развеется и не останется от них следа”. Я уверен: добиться успеха на Западе они не смогут".

Но и вернуться на Родину с гордо поднятой головой тоже не выйдет. “Уже не примет их Россия, – уверен Бурляев. – Они предали свою страну и больше не будут иметь тут поддержки”. А вот лишать ли изменников Родины госнаград, званий и прочих льгот Бурляев не знает. “Я не кровожадный, - пояснил. – Ведь за что-то давали им эти звания, любил же народ этих актеров”.