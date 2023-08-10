Дерзкое фото Ковальчук взбесило публику

Часть фанатов встало на защиту певицы

Популярная российская певица и телеведущая уже многого добилась на творческом поприще. Она построила успешную карьеру и собрала армию фанатов. Более миллиона подписчиков в социальных сетях внимательно следят за жизнью звезды.

Однако далеко не каждый готов нахваливать бывшую солистку группы "Блестящие", случается и критика. На сей раз – необоснованная, но все же. Дерзкое фото Юлии Ковальчук взбесило публику.

Певица уже десять лет как замужем за коллегой по сцене Алексеем Чумаковым. Пара воспитывает двоих дочерей, причем, младшая наследница родилась совсем недавно. Многие поклонники удивлялись, как звезде удалось быстро вернуть себе прежнюю форму.

Оказывается, секрет идеального тела заключается в фитнесе. Правда, Юлия Ковальчук в качестве физкультуры выбрала прогулки с коляской. Вот ее цена-то и не устроила подписчиков исполнительницы.

Взбесившиеся комментаторы предъявили претензии не только к стоимости, мол 50 тысяч рублей – это слишком дорого, но и к розовому цвету и даже к украшениям в виде цветочков. Самые главные "эксперты" даже начали раздавать непрошенные советы по уходу за ребенком.

Впрочем, Юлия Ковальчук на критику никак не отреагировала. А большинство фанатов поддержали певицу и осыпали ее и малыша комплиментами. Ране артистка показала поклонникам свою фигуру.