"Был безжалостным": Лавров раскрыл тайну покойного Меньшова

"Был безжалостным": Лавров раскрыл тайну покойного Меньшова
Владимир Меньшов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Секреты актера стали всплывать после смерти

В 2021-м году ушел из жизни выдающийся советский и российский актер. Тогда скорбела вся страна, ведь он был настоящим любимцем публики. С момента смерти Владимира Меньшова прошло уже три года, однако неизвестные ранее детали его жизни всплывают до сих пор. 

Прославленный режиссер был довольно закрытым человеком. О том, какой он на самом деле, знали только самые близкие. Но после смерти тайна характера звезды раскрыта. Федор Лавров, работавший и друживший с мэтром, решил приоткрыть завесу тайны. 

Как оказалось, Владимир Меньшов был очень строг к окружающим. Это, по словам собеседника журналистов, отмечали и его студенты. 

"А иногда – даже безжалостным. Он своенравный во многом был человек, переубедить его бывало дико сложно", – говорит Федор Лавров. 

С таким довольно жестким нравом отец Юлии Меньшовой умудрялся совмещать в себе и другие качества – целеустремленность, большая душа и прекрасное чувство юмора. За это его так любили окружающие люди. Федор Лавров вспомнил, как проходили съемки "Ивановых". Атмосфера на площадке, говорит актер, была поистине доброй, а Владимир Меньшов смешил его до слез забавными историями.

Ранее "Утро.ру" публиковало воспоминания из детства дочери покойного артиста. Юлия Меньшова, как оказалось, в прошлом совершила нехороший поступок, за который ей стыдно до сих пор.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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