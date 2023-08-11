Жена Маликова встала на защиту связавшейся с экс-уголовником дочерью

Жена Маликова встала на защиту связавшейся с экс-уголовником дочерью
Стефания Маликова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Дочь артиста ждет крупное разбирательство

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания угодила в скандал. В СМИ появилась информация о том, что некий калужский бизнесмен подал на ее фирму по пошиву одежды в суд, речь идет о крупной сумму денег. 

Жена Дмитрия Маликова Елена вступилась за дочь и заявила, что подавший на девушку в суд бизнесмен мог захотеть просто попиариться на ее имени и потребовал с нее 136 тысяч рублей за пошив одежды для бренда дочери Маликова DressByStesha.

По словам Елены Маликовой, Стефания действительно иногда отдает на пошив своего бренда одежды вещи региональным фабрикам, прибегая к их услугам. При этом женщина отметила, что юристы компании Стефании утверждают обратное: якобы письмо-претензию подала ее дочь, а не наоборот. Предприниматель якобы не отшил вовремя партию одежду и просто пропал с радаров. 

"Он получил аванс, не пошил и не передал заказчику ни одной вещи. Учитывая темное прошлое Эрмеса, думается, что он просто не собирался выполнять свои обязательства", – рассказала жена Маликова. 

Она добавила, что бизнесмен из Калуги был ранее судим за сбыт наркотиков. Как дочь Маликова могла обратиться к такому ненадежному партнеру, не известно. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в прошлом году дочь Дмитрия Маликова открыла собственный бизнес по производству модной одежды. Однако дела идут не так хорошо, как хотелось бы. 

Фоторепортаж
Дмитрий Маликов стал портье
Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова
Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова +
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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