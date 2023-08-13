"Жила в землянке, чумазая ползала": что случилось с попавшей под обстрел Барановской

Ведущая не жалела себя в Донбассе

Российская телеведущая Юлия Барановская недавно посетила Донбасс с новой гуманитарной миссией. Звезда уже не раз бывала в зоне СВО, она ездила ранее в Горловку, Макеевку, Шахтерск, где поддерживала словом и делом российских бойцов и местное население.

Медиаменеджер Кристина Потупчик, которая ездила в Донбасс вместе с Юлией Барановской, прокомментировала событие. По ее словам, поначалу она сомневалась в том, что Юлия на своем месте. Но потом она открыла для себя ведущую в новой стороны и увидела ее самые сильные стороны.

"Когда начали водить по подъездам, она отскочила от охраны, начала нырять во все подвалы, нашла нескольких старух, которые парализованные, нашла хоспис, стала вытаскивать", – рассказала менеджер.

Также она добавила, что Барановская подняла на уши весь Донецк, чтобы ей нашли инвалидные коляски для бабушек, и добилась своего. После этого ведущая объездила все горячие точки, пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке, "чумазая в бронежилете ползала". Ведущая приучила всех своих коллег постоянно жертвовать деньги нуждающимся.

Напомним, сейчас Юлия Барановская работает над проектом "Женщины Донбасса". Ее не останавливает куча опасностей, которые поджидают ее во время съемок на каждом шагу. В прошлом году она уже попадала под обстрел, и это не остановило ее.