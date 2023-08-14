"Цепкий и расчетливый": раскрыта тайна Ярмольника после отъезда из России

Актер не афишировал свой поступок

В последнее время знаменитый актер то и дело оказывается в центре скандалов. Пожалуй, началось все, когда он на фоне всех политических событий улетел в США. А когда звезду увидели в компании оскандалившегося Владимира Познера, некоторые россияне записали его в предатели родины. Кто только не критиковал Леонида Ярмольника!

Несмотря на то, что актер уже вернулся в Россию, народ продолжает припоминать ему странный отъезд за границу. Однако в его окружении остаются люди, которые отзываются о нем хорошо даже после отъезда из России. Ведь многим он запомнился добрыми поступками.

Так, на днях журналист Михаил Захарчук раскрыл тайну Леонида Ярмольника, рассказав один хороший момент из его биографии. Автор статьи об актере вспомнил, как он помог своему другу Леониду Филатову, столкнувшемуся с серьезной болезнью: помогал с деньгами, лекарствами, врачами, аппаратурой.

Актер кажется настоящим благодетелем. При этом он умудряется совмещать это качество с более приземленными особенностями своего характера.

"Он очень цепкий и расчетливый человек, способный перспективно и грамотно рассчитывать почти все возникающие у него бытовые, экономические, финансовые и творческие проблемы", – рассказал Михаил Захарчук.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о конфликте Леонида Ярмольника и Ивана Охлобыстина как раз на фоне его отъезда из России.