Ярмольник устроил взбучку накинувшемуся на него Охлобыстину

Ярмольник устроил взбучку накинувшемуся на него Охлобыстину
Леонид Ярмольник. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездам оказалось сложно понять друг друга

Очередные разборки в сфере шоу-бизнеса произошли между знаменитым российским артистом Иваном Охлобыстиным и не менее популярным актером Леонидом Ярмольником. Нелестные высказывания в адрес оппонента первым позволил себе Охлобыстин. Однако и Ярмольник молчать не стал.

Охлобыстин негативно заговорил о Ярмольнике после того, как в светской тусовке поползли слухи о его решении покинуть Россию. Впрочем, сплетни не оправдались, что признал и сам Охлобыстин. Однако извиняться за свои нападки Иван не стал. Он объявил, что как бы там ни было, считает Леонида "абстрактным субъектом", который не делает ничего полезного.

Ярмольник тоже решил высказаться и подчеркнул, что никогда не водил дружбу с Охлобыстиным. Леонид заявил: все в его окружении знают, что он делает много хороших поступков и только Охлобыстин этого не видит.

Ярмольник также отметил, что плохо понимает, какой смысл Охлобыстин вложил в странное определение "абстрактный объект". В целом, эта разборка кажется Леониду излишней.

К слову, недавно Охлобыстин дал прогноз по будущему беглых Земфиры и Ренаты Литвиновой.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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