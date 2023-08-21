Куда пропала звезда "Счастливы вместе" Сагалова

Куда пропала звезда "Счастливы вместе" Сагалова
Дарья Сагалова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Карьера актрисы попала под удар

Популярный российский сериал "Счастливы вместе" с успехом выходил на экраны более десяти лет назад. С тех пор актеры ситкома сильно изменились, у многих началась другая жизнь, а кто-то и вовсе пропал с радаров поклонников. 

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая роль легкомысленной старшей дочери, блондинки Светы Букиной, была одной из самых любимых героинь сериала. Но после съемок ее жизнь пошла в другом направлении. В 2008-м она участвовала в шоу "Танцы со звездами", затем успешно отучилась в Московском государственном университете культуры и искусств.

После съемок в сериале "Счастливы вместе" Сагалова появлялась в разных кинолентах, но образ Светы Букиной непреодолимо преследовал ее в каждой роли. По признанию самой актрисы, это всегда сильно осложняло работу. 

"В профессии не давали шанса, уже составив априори какое-то мнение обо мне, ориентируясь на образ Светы. Было сложно.

Позже она на время исчезла, не снималась в кино и с головой погрузилась в семейную жизнь, а также стала заниматься бизнесом – открыла свою школу танцев в Подольске. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что сериал "Счастливы вместе" возвращается на российские телеэкраны под новым названием "Букины". 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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