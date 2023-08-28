"Живодер": жуткий поступок Маликова с тигренком шокировал публику

Дмитрия резко осудили

Знаменитый российский певец Дмитрий Маликов для многих является примером для подражания. Любящий отец, надежный супруг и талантливый артист давно стал кумиром миллионов. К сожалению, недавний поступок артиста для некоторых особенно впечатлительных поклонников перечеркнул все его былые заслуги.



Дело в том, что артист отчего-то решил похвастаться в социальных сетях не лучшим обращением с диким животным. Маликов разместил в интернет-пространстве кадры, на которых он прогуливается с подросшим тигренком на поводке.





Люди тут же начали осуждать артиста. Использовать беззащитного зверя в качестве объекта для развлечений многим кажется непростительным. Люди уже окрестили Дмитрия "живодером" и признались, что очень разочарованы.

"А так и не скажешь, что живодер"; "Честно? Я разочарована"; "Зачем таскать малыша на поводке? Покрасоваться хочется, наверное"; "Бедный мурлыка, и все для каких-то фоток", – пишут неприятно пораженные пользователи социальных сетей.

К слову, ранее дочь Маликова угодила в грандиозный скандал.

