"Ты посмотри на себя": Шахназаров проехался по оскорбляющему звезд СССР Ширвиндту

Журналист предложил коллеге рассказать о собственных заслугах

После резких слов в адрес Валентины Талызиной и Веры Васильевой Михаил Ширвиндт столкнулся с жесткой критикой не только со стороны публики, но и коллег. На этот раз по журналисту проехался Михаил Шахназаров.

История началась с того, что Талызина раскритиковала Аллу Борисовну, а также всех тех, кто уехал из России и принялся осуждать ее за рубежом. Ширвиндт же возмутился, заявив, что "полоумная старушка выжила из ума". Громкие слова имели эффект неразорвавшейся бомбы – Шахназаров проехался персональным катком по коллеге за неосторожные выражения, призвав телеведущего "посмотреть на себя".

"Ты ресторанный во всех отношениях и в этой жизни ничего не сотворил. Ни на сцене, ни в кино, ни в ТВ. Зачем оскорблять старых женщин?" – высказался журналист.

Михаил припомнил, как Ширвиндт вел "Дог-шоу", рассказывая о животных. Однако несмотря на зрительский успех, Шахназаров считает программу совершенно отвратительным форматом.

"У собак в глазах читались слова: "Когда он остановит эту фигню?" – высказался журналист.

Сама Талызина уже успела отреагировать на обидные слова Ширвиндта. Кстати, саму актрису успели после этого обвинить в антисемитизме – артистка заявила, что за ее плечами длительный брак с мужчиной еврейского происхождения.