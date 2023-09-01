Россияне возмутились трусами Самойловой на школьной линейке

Россияне возмутились трусами Самойловой на школьной линейке
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Модель шокировала публику

1 сентября все российские звезды, как и простые россияне, отправили своих детей в школу. Для них это очередной выход в свет, ведь смотреть на знаменитостей будут все одноклассники и их родители, а также поклонники в соцсетях. 

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова отличилась на торжественной линейке своих дочерей. Она фактически показала трусы, да еще и транслировала нецензурные надписи на одежде, которые означают грязную ругань. Все дело в том, что таков был дизайн костюма, и визуально казалось, что у нее расстегнуты брюки, а из-под них торчит нижнее белье. 

Поклонники раскритиковали Оксану Самойлову за такой внешний вид и называли ее образ позором. Многие уверены, что матери четверых детей так выглядеть негоже. 

"Какой кошмар, как не стыдно!", "Мамаша на линейке в трусах!" – написали возмущенные комментаторы. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что фото Оксаны Самойловой с торчащими трусами разлетелось по Сети и вызвало шквал критики. Она заявила, что не питает особой любви к стилю "женщина, не подскажете, как пройти", и пожелала всем не следовать ее стилю. Также она похвалила всех, кто не позволяет себе таких кричащих образов на официальные мероприятия.


Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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