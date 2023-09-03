25-летняя Устинова с шикарной грудью привела мужчин в восторг - фото

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25-летняя российская спортсменка Дарья Устинова продемонстрировала свою ошеломительную фигуру в купальнике, поделившись фото, сделанным во время отдыха, в социальных сетях.
Красотка попозировала на горячем фото в розовом купальнике без макияжа – который, к слову, ей вовсе не требуется.
"Режим загара нон-стоп активирован", – подписала Дарья публикацию.
Публика пришла в восторг от горячих фото спортсменки.
Дарья Устинова – финалистка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, а также призер чемпионата мира 2013 года.
А ранее "Утро" писало, как Настасья Самбурская похвасталась своим шикарным бюстом в мокром купальнике.
Другой вопрос в том, кто будет его укреплять