25-летняя Устинова с шикарной грудью привела мужчин в восторг - фото

Спортсменка похвасталась своим восхитительным бюстом

25-летняя российская спортсменка Дарья Устинова продемонстрировала свою ошеломительную фигуру в купальнике, поделившись фото, сделанным во время отдыха, в социальных сетях.

Красотка попозировала на горячем фото в розовом купальнике без макияжа – который, к слову, ей вовсе не требуется.

"Режим загара нон-стоп активирован", – подписала Дарья публикацию.

Публика пришла в восторг от горячих фото спортсменки.

Дарья Устинова – финалистка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, а также призер чемпионата мира 2013 года.

А ранее "Утро" писало, как Настасья Самбурская похвасталась своим шикарным бюстом в мокром купальнике.