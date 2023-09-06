Фанаты устроили гуляния у могилы Шатунова - видео

Фанаты устроили гуляния у могилы Шатунова - видео
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/www.globallookpress.com
Поклонники принялись радостно распевать хиты певца

Сегодня легендарному российскому исполнителю Юрию Шатунову могло бы исполниться 50 лет. Артист ушел из жизни в июне прошлого года, не успев совсем немного до юбилея. Однако кумир миллионов продолжает жить в сердцах слушателей.

По всей России проходят памятные мероприятия. 5 сентября на Троекуровском кладбище в Москве, где годом ранее прошли похороны исполнителя, установили памятник Шатунову, открытие которого решили провести на следующий день. Церемонию открытия посетили сотни человек, включая близких, коллег и, конечно же, преданных поклонников, устроивших столпотворение с распевом песен легенды.

На ролике, записанном корреспондентами, радостные фанаты распевают "Розовый вечер", записанный еще ныне покойным Сергеем Кузнецовым в конце 1980-х, в самый пик карьеры "Ласкового мая". Довольные фанаты помнят каждую строчку – и, кажется, все счастливы вспомнить золотые хиты тех лет.

На открытии памятника не оказалось практически никого, кроме верных фанатов покойного исполнителя. Приехала вместе с детьми и собственной охраной вдова Юрия Светлана, которая не стала сдерживать эмоции – женщина расплакалась.

Цена памятника, пишут в СМИ, обошлась родным Шатунова не в один миллион рублей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Москва ответила Еревану на "предательство"

В Кремле оценили произошедшее

Россия ударит по НАТО из-за истребителей F-16

Такого мнения придерживается военный аналитик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей