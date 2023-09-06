Фанаты устроили гуляния у могилы Шатунова - видео

Поклонники принялись радостно распевать хиты певца

Сегодня легендарному российскому исполнителю Юрию Шатунову могло бы исполниться 50 лет. Артист ушел из жизни в июне прошлого года, не успев совсем немного до юбилея. Однако кумир миллионов продолжает жить в сердцах слушателей.

По всей России проходят памятные мероприятия. 5 сентября на Троекуровском кладбище в Москве, где годом ранее прошли похороны исполнителя, установили памятник Шатунову, открытие которого решили провести на следующий день. Церемонию открытия посетили сотни человек, включая близких, коллег и, конечно же, преданных поклонников, устроивших столпотворение с распевом песен легенды.

На ролике, записанном корреспондентами, радостные фанаты распевают "Розовый вечер", записанный еще ныне покойным Сергеем Кузнецовым в конце 1980-х, в самый пик карьеры "Ласкового мая". Довольные фанаты помнят каждую строчку – и, кажется, все счастливы вспомнить золотые хиты тех лет.

На открытии памятника не оказалось практически никого, кроме верных фанатов покойного исполнителя. Приехала вместе с детьми и собственной охраной вдова Юрия Светлана, которая не стала сдерживать эмоции – женщина расплакалась.

Цена памятника, пишут в СМИ, обошлась родным Шатунова не в один миллион рублей.