Психолог вынес вердикт вывалившей трусы на школьной линейке Самойловой

В звездной семье все не как у людей

Первого сентября российские звезды повели своих детей в школу, и для них это был выход в свет. Всех затмила Оксана Самойова, которая пришла на линейку в откровенном и даже вульгарном костюме с торчащими из-под штанов трусами (такая уж модель брюк) и с нецензурными надписями на поясе. Такой вид жены рэпера Джигана возмутил россиян. Многие осудили Самойлову, ведь она явилась в непотребном виде на детское мероприятие. Чему она учит подрастающее поколение?

Психолог Богдан Дерябин раскрыл секрет подобного поведения Оксаны Самойловой. По мнению эксперта, звездная семья иначе воспитывает своих детей и по-другому смотрит на мир.

Одеваясь ярко, Оксана Самойлова учит детей самовыражаться и быть свободными от предрассудков. По словам аналитика, провокационные наряды звезды на публике являются "игрой", которая помогает ее детям не бояться осуждения окружающих.

"Это норма для публичного человека. Здесь нет никакой вульгарщины, ничего предосудительного... Ребенку с детства закладывают идею: неважно, какой ты, неважно, что о тебе думают, важно, что ты сам о себе думаешь. И его психика становится крепче", – рассказал психолог.

Он также отметил, что звездные семьи, в том числе чета Самойловой и Джигана, совершенно не так, как все, смотрят на мир. Они часто выходят за пределы общепринятых норм и правил.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что рэпер Джиган резко осудил Самойлову при детях.