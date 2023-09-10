Пелагея угодила в скандал на съемках нового "Голоса"

Пелагея угодила в скандал на съемках нового "Голоса"
Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Участник проекта пришел в шок от того, как его приняла бывшая наставница

Победитель пятого сезона детского "Голоса" Рутгер Гарехт был приглашен на "Голос. Уже не дети". Артиста приглашение обрадовало, однако наставники, кажется, приняли его без воодушевления. 

Семнадцатилетний исполнитель во время давней победы запомнился зрителям душевной версией песни "Офицеры". Несколько лет спустя юноша поведал наставникам, что победил, работая в команде Пелагеи. С того момента минуло несколько лет. А теперь петь для наставников будет новый Рутгер.

Рутгер выступил со своей аранжировкой "Группы крови". Однако кнопку никто так и не нажал. А обернувшаяся Пелагея ахнула – не ожидала, что бывший подопечный так измениться. И тут же начала рассыпаться в извинениях.

"В куплете было низко, а припев был высоким. Как будто есть в голосе неуверенность, а потом ты разошелся", – оправдалась Пелагея за свое решение.

Юноша сохранял достоинство и со спокойствием выслушал решение судей. Всем откланялся – хотя не стал соблюдать традицию с обнимашками участников с наставниками. 

"Не захотел с тобой обниматься", – заявил Егор Крид Пелагее.

Похожий конфуз произошел и с Димой Биланом на прослушиваниях "Голоса" – он не признал свою экс-подопечную, которая выступала на детском "Голосе" шесть лет назад. Однако та отказалась работать в его команде на этот раз.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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