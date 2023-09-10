"Я давно не играю студента!": Ярушин сорвался на зрителях "Универа"

"Я давно не играю студента!": Ярушин сорвался на зрителях "Универа"
Стас Ярушин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Стаса достали постоянные комментарии по поводу возраста

Ныне Станислав Ярушин работает на съемках популярного российского ситкома. 40-летний актер играл в нем студента – потому дело до сих пор не обходится без насмешек и замечаний со стороны зрителей, отпускающих ехидные комментарии.

Старый состав вернулся к работе – ныне вовсю идут съемки проекта "Универ. 13 лет спустя". Ярушин до сих пор встречает на улице людей, которые спешат заявить, что давний кумир вовсе не походит на студента. Однако у взбешенного Стаса есть один аргумент – он уже не является студентом ни в профессиональном амплуа на съемках, ни в жизни, так как для него давно миновал этот порог.

"Я уже давно не играю студента, я играю 40-летнего самодостаточного мужчину", – гневно высказался артист в ответ на претензии.

Ярушин вспомнил свои первые съемки в "Универе" – в тот день он отыгрывал впервые, зная, что ему дали шанс на два десятка серий. И Стас добился за этот период зрительского отклика – аудитория полюбила Антоху Мартынова, по которому ностальгирует и по сей день.

А ранее Ярушин резко отреагировал на отказ Настасьи Самбурской, которая отказалась от съемок в продолжении "Универа" – актриса не смогла достичь согласия с продюсерами проекта по предлагаемому гонорару.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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