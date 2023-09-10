Солист "На-На" расплакался на ТВ из-за диагноза сына

Солист "На-На" расплакался на ТВ из-за диагноза сына
Вячеслав Жеребкин. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Мужчина не смог сдержать эмоций

В 1990-е годы солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин был одним из наиболее популярных и желанных у женской половины аудитории кумиром. С тех пор прошло много лет – ныне у артиста полно забот, и, как ни печально, имеются страшные проблемы. 

У певца в 2016 году родился на свет сын Денис. В три года мальчику поставили диагноз – диабет. Как-то ребенку стало так плохо, что пришлось вызывать скорую. Измерив сахар, бригада решила отвезти Дениса в больницу.

Там родителям сообщили, что уровень сахара в крови у ребенка зашкваливает. Супруга исполнителя тут же начала звонить мужу, чтобы рассказать о страшном результате. 

Первое время пара так сильно переживала за наследника. Ни один, ни другой не могли нормально спать. За уровнем сахара в крови Дениса нужно было следить непрерывно. Постоянно кололи пальцы ребенку – по меньшей мере, раз в час. Естественно, никто по ночам толком не спал. 

Вячеслав даже не смог сдержать слез, вспоминая о тех кошмарных днях. Не понимает, как судьба распорядилась таким несправедливым образом.

"Маленький… и такая болезнь. Лучше бы мне такое", – переживает Жеребкин.

Оказывается, что помощь потребовалась и Жеребкину – однако какой диагноз у самого солиста, неизвестно. Тем не менее, Вячеславу также приходится тщательно следить за собственным здоровьем.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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