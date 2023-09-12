"Мурашки по коже": Корчевников увидел мистику в смерти Мирошниченко

Прошло 40 дней после смерти знаменитой артистки

В 1966 году состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев", в которой Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины. Эта одна из первых работ в кино для тогда еще начинающей артистки. Фильм до сих пор пересматривают поклонники таланта актрисы, которая ушла в мир иной 3 августа 2023 года.

Ведущий передачи "Жизнь и судьба" Борис Корчевников вспомнил эти факты и его бросило в дрожь. Он увидел нечто мистическое в дате смерти Мирошниченко. Дело в том, что Ирина Петровная скончалась вечером, и через несколько часов начался новый день – день памяти святой Марии Магдалины – той самой, которую сыграла артистка еще в молодости.

"Я вспомнил, и у меня мурашки пошли по коже", – признался Корчевников в недавнем выпуске передачи "Жизнь и судьба".

Состояние Ирины Мирошниченко резко ухудшилось в ее день рождения, 24 июля. Актриса, заболевшая гриппом, занялась самолечением, но легче ей не становилось. В итоге артистку госпитализировали. Она умерла от осложнений тяжелой инфекции.

Тем временем разговоры о многомиллионном наследстве Ирины Мирошниченко не прекращаются. Детей у нее не было. Кому достанется имущество артистки, писало "Утро.ру".