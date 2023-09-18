Гурцкую довели до слез после выступления незрячего ребенка на НТВ

Гурцкую довели до слез после выступления незрячего ребенка на НТВ
Диана Гурцкая. Фото: Alexander Legky/www.globallookpress.com
Певица не смогла сдержать эмоции

13-летняя Мирослава Попова приняла участие на детском проекте "Ты супер!" – на шоу выступают дети с трудной историей. Мирослава с рождения практически ничего не видит, кроме силуэтов и некоторых цветов. А самая главная трагедия ребенка – уход отца, который не стал принимать дочку с недугом.

Поддержку Мирославе выразила Диана Гурцкая, которая присутствовала на конкурсе. Услышав исполнение юной певицы (Мирослава выбрала песню Максима Фадеева "Танцы на стеклах"), звезда не смогла сдержать слез.

Диана обняла ребенка и призналась, что ее поклонница еще с самых ранних лет знала, что посвятит свою жизнь пению.

"Желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась", – высказалась Диана.

Напомним, в мае 2023 года Диана потеряла супруга – возлюбленный исполнительницы Петр Кучеренко ушел из жизни. Певица долгое время не показывалась на публике, однако в итоге смогла найти в себе силы и вышла в свет, приняв участие в одном из концертов. Звезда исполнила хит "Ты знаешь, мама...". Публика и медиа отмечают, что смерть мужа отразилось на поведении Дианы – ныне она куда более закрытая и сдержанная. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

Отчаявшиеся всушники внезапно стали восхвалять русских бойцов

Военные резко сменили риторику

Тает на глазах: сильно похудевшего красавца Дмитрия Ермака невозможно узнать

Знаменитый актер театра и кино стремительно теряет килограммы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей