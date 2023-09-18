Гурцкую довели до слез после выступления незрячего ребенка на НТВ

Певица не смогла сдержать эмоции

13-летняя Мирослава Попова приняла участие на детском проекте "Ты супер!" – на шоу выступают дети с трудной историей. Мирослава с рождения практически ничего не видит, кроме силуэтов и некоторых цветов. А самая главная трагедия ребенка – уход отца, который не стал принимать дочку с недугом.

Поддержку Мирославе выразила Диана Гурцкая, которая присутствовала на конкурсе. Услышав исполнение юной певицы (Мирослава выбрала песню Максима Фадеева "Танцы на стеклах"), звезда не смогла сдержать слез.

Диана обняла ребенка и призналась, что ее поклонница еще с самых ранних лет знала, что посвятит свою жизнь пению.

"Желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась", – высказалась Диана.

Напомним, в мае 2023 года Диана потеряла супруга – возлюбленный исполнительницы Петр Кучеренко ушел из жизни. Певица долгое время не показывалась на публике, однако в итоге смогла найти в себе силы и вышла в свет, приняв участие в одном из концертов. Звезда исполнила хит "Ты знаешь, мама...". Публика и медиа отмечают, что смерть мужа отразилось на поведении Дианы – ныне она куда более закрытая и сдержанная.