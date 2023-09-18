"Приходил с перегаром": Жулин вспомнил о зависимости Костомарова

Тренеру даже пришлось штрафовать фигуриста

Экс-тренер российского фигуриста Романа Костомарова Александр Жулин рассказал, что его бывший подопечный всегда был человеком железной дисциплины – не позволял себе опаздывать ни на одну тренировку, в отличие от Татьяны Навки, с которой выступал в паре. Естественно, такое отношение к тренировкам со стороны партнера раздражало Романа.

Однако паре приходилось работать друг с другом "в одной упряжке". Конечно, Костомарову было нелегко, когда его тренер приходился супругом партнерше на льду. Впрочем, тот уверяет, что всегда вставал на сторону Романа из мужской солидарности.

Однако спиртное было проблемой для Костомарова – тот, бывало, вставал на коньки с перегаром. И Жулин, уставший от такого беспорядка, начал штрафовать коллегу, начиная от 100 долларов за появление в неподобающем виде. Однажды, кстати говоря, дошло до 800 долларов.

"Не знаю, откуда он брал эти деньги, мы особо не побеждали, наверное, занимал", – вспомнил Жулин, признавшись, что после медали на чемпионате вернул подопечному весь штраф.

А не так давно супруга Романа Оксана Домнина рассказала, что заставило ее уйти к другому, когда брак с Костомаровым вдруг дал трещину. К счастью, кризис ныне – пройденный этап. Спустя пять месяцев пара воссоединилась.