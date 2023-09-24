Что известно о состоянии сбитого дочерью Пореченкова хоккеиста

Родные винят в аварии наследницу звезды

Врачи вывели из комы хоккеиста, который попал в ДТП с дочерью российского актера Михаила Пореченкова. 18-летний Александр Петровский был переведен из московской больницы в Санкт-Петербург. По данным источника сайта "КП", хоккеист постепенно идет на поправку.

Медики хотели вывести Петровского из комы еще в конце июня, но тогда его состояние не позволило это сделать. Положительной динамики не наблюдалось.

ДТП произошло 6 июня. Дочь 54-летнего Михаила Пореченкова Мария во время обгона на своем автомобиле сбила хоккеиста, который двигался по дороге на скутере. Молодой человек в результате столкновения сломал ноги и ребра и был экстренно госпитализирован в реанимацию. Сама девушка не пострадала.

Родственники пострадавшего в страшной аварии спортсмена обвинили в трагедии дочь звезды. По их словам, она двигалась на автомобиле с огромной скоростью, из-за чего и произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что устроившую страшную аварию дочь Михаила Пореченкова устроили в престижный вуз. 18-летняя дочь звезды будет учиться в Школе-студии МХАТ, так как давно мечтала освоить профессию актрисы.