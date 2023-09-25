Лорак впомнила свои истерики после обвинений россиян: "Это необоснованно"

Лорак впомнила свои истерики после обвинений россиян: "Это необоснованно"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость тяжело переживала происходящее

Певица Ани Лорак продолжила работать в России после череды скандалов вокруг своей персоны. Ее возвращение на российское телевидение было связано с заявлениями о финансировании ВСУ, из-за чего рассерженные россияне требовали прогнать артистку с НТВ.

Однако спустя некоторое время активист, который поднял шум, выступил с оправдательной речью – он заявил, что знаменитость чиста перед РФ и законодательством страны. Это стало известно, после проведенной проверки.

Тем не менее, пока ситуация не была урегулирована, Лорак очень тяжело переживала нападки в свой адрес. Об этом артистка рассказала сама в передаче "Центральное телевидение".

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно", – вспомнила о своих истериках звезда.

Она утверждает, что справиться со всем стрессом ей помогали родные, а также зрители, которые продолжали ходить на ее концерты, вопреки слухам. Лорак поделилась, что несмотря на шумиху вокруг вероятного финансирования ВСУ, она регулярно получала звонки с просьбами выступить на мероприятии или дать концерт. На одном из недавних она даже собрала аншлаг и теперь готовится к грандиозному мероприятию в Крокус Сити Холле.

Источник: StarHit
По теме

Business Insider: авиабомбы России оказались для ПВО США "смертельным вызовом"

Высокотехнологичные ракеты никто не строил для поражения старых бомб

Польша серьезно поплатилась за ненависть к России - СМИ

Варшаву обходят стороной союзники на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей