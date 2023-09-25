Лорак впомнила свои истерики после обвинений россиян: "Это необоснованно"

Знаменитость тяжело переживала происходящее

Певица Ани Лорак продолжила работать в России после череды скандалов вокруг своей персоны. Ее возвращение на российское телевидение было связано с заявлениями о финансировании ВСУ, из-за чего рассерженные россияне требовали прогнать артистку с НТВ.

Однако спустя некоторое время активист, который поднял шум, выступил с оправдательной речью – он заявил, что знаменитость чиста перед РФ и законодательством страны. Это стало известно, после проведенной проверки.

Тем не менее, пока ситуация не была урегулирована, Лорак очень тяжело переживала нападки в свой адрес. Об этом артистка рассказала сама в передаче "Центральное телевидение".

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно", – вспомнила о своих истериках звезда.

Она утверждает, что справиться со всем стрессом ей помогали родные, а также зрители, которые продолжали ходить на ее концерты, вопреки слухам. Лорак поделилась, что несмотря на шумиху вокруг вероятного финансирования ВСУ, она регулярно получала звонки с просьбами выступить на мероприятии или дать концерт. На одном из недавних она даже собрала аншлаг и теперь готовится к грандиозному мероприятию в Крокус Сити Холле.