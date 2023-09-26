"Столько предательства": Лорак заговорила после обвинений в финансировании ВСУ

Певица считает, что стала только закаленнее

Ани Лорак неоднократно подвергалась критике из-за отсутствия конкретики в выражении политической позиции. Певица пропадала из медийного пространства и отказывалась давать концерты – и даже жертвовала средства для украинских войск, о чем писали в СМИ (и что отрицала сама певица).

Такие испытания, уверена Лорак, лишь "закалили" ее характер. После длительного отсутствия на российском ТВ звезда заняла кресло в качестве члена жюри "Ты супер!" на НТВ. И, кажется, с творчеством у исполнительницы полный порядок.

Исполнительницы уверена, что в ее карьере наконец проступила ясность. Впереди – большой сольный концерт. Каролине теперь не страшны никакие сложности. Ведь с такой болью и испытаниями она еще никогда не сталкивалась, как признается сама – на долю Лорак выпало "столько предательства".

"Бог дал голос, и я не имею права подвести его", – заявила Лорак.

Певица ныне готова жертвовать деньги на нужды детей беженцев, оставшихся без крова. И параллельно будет наслаждаться тихой семейной жизнью с дочкой и возлюбленным – испанским инструктором по йоге, у которого, кстати, имеются дети от давних отношений.

Кстати, проверка на предмет финансирования украинской армии дала отрицательный результат, о чем говорилось ранее.