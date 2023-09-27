"Рвала шаблоны": поэт раскрыл секрет популярности Пугачевой в СССР

Второй такой на эстраде не было

Уникальность Аллы Борисовны позволила ей однажды "рвать все шаблоны" на эстраде – в этом и заключался секрет ее популярности в Советском Союзе, заявил поэт-песенник Владимир Ильичев.

Примадонна, считает Ильичев, считалась отечественным "Майклом Джексоном" среди богемы, существовавшей в советские годы. В те времена слушателям могли предложить бледные на фоне исполнения Пугачевой ВИА с многочисленными артистами филармоний.

К этой же элитарной категории песенник отнес и гремевшую тогда "Машину времени", ставшую крайне популярной у молодого поколения.

Ильчиев признался, что был лично знаком с Аллой Борисовной. В Сочи ему доводилось подрабатывать музыкантом в гостинице "Ленинград". Тогда же его заприметила Алла Борисовна, предложившая работу бэк-вокалистом на репетиционной базе Дома культуры "Москвич".



Однако дело не дало особого результата. Поэт признался, что не мог стоять за спиной Аллы и выступать декоративным элементом на сцене.

Напомним, в 2022 году Примадонна переехала с семьей в Израиль, объявив, что счастлива улететь из России. Звезда обитает в Кесарии, выплачивая из кошелька на обучение детей в частной школе более полумиллиона рублей в год.