"Она наказала себя": Джигурда рассказал о главном просчете сбежавшей Пугачевой

Однако у Примадонны есть шанс все исправить

Актер и музыкальный исполнитель Никита Джигурда призвал россиян простить Аллу Пугачеву – та, с его слов, сполна ответила за содеянное, встав на сторону своего супруга-иноагента.

Никита заявил, что поддерживает Примадонну, не смотря ни на что. "Богиня", стоявшая на самой вершине шоу-бизнеса, скатилась вниз из-за чувств к мужу, которого попросту не могла бросить. Никита напомнил, что за все годы звездной карьеры никто никогда не слышал, чтобы Примадонна выдавала "чернуху".

Алла Борисовна, уверен шоумен, оскорбила себя ровно тогда, когда оскорбила всех жителей России. А потому все нелестные и далекие от любви отзывы можно уже оставить в стороне.

Джигурда призвал россиян проявить к Примадонне милосердие. Самого Никиту высказывания артистки, кстати, ни капли не задели.

"Рабы? Я не раб, меня это не касается. Считаю, она имеет право на статус, она много знает, много пережила, но она наказала себя", – высказался артист в недавнем интервью Диане Кади.

А ранее Джигурда, по одной из давних легенд, рассказывал, как загремел в психиатрическую лечебницу.